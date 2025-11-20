جامکے چٹھہ:ویٹرنری ڈاکٹر نہ ہونے سے لاغر جانور ذبح
گوشت کو پانی لگانا بھی معمول ، شہری بیماریوں میں مبتلا ، اصلاح کا مطالبہ
جامکے چٹھہ (نامہ نگار ) قصاب حفظان صحت کے اصولوں کو نظر انداز کر کے بیمار اور لاغر جانور ذبح کرنے لگے جس سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ۔ جامکے چٹھہ اور گردونواح کے قصبات دلاور چیمہ ، سارو کی چیمہ منڈیلا چٹھہ، پنڈوری کلاں سلہو کی و دیگر قصبات میں قصاب لاغر، بیمار اور پانی ملا گوشت سر عام فروحت کرنے لگے گوشت کھانے سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ان قصبات میں کوئی بھی ویٹرنری ڈاکٹر تعینات نہیں جو ان کو چیک کرے ان قصبات کے قصاب بغیر ڈاکٹر کے اپنی اپنی دکانوں میں بیمار اور لاغر جانور ذبح کر کہ ان کا گوشت فروحت کرتے ہیں قصاب شہریوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اوپر سے قصابوں کی ستم ظریفی دیکھو گوشت کو پانی سے وزنی کر کے گورنمنٹ کی ریٹ لسٹ سے زائد قیمت پر فروحت کر رہے ہیں گورنمنٹ کی ریٹ لسٹ پر بڑا گوشت کی قیمت 900 روپے ہے جو قصاب 1200 روپے میں فروحت کر رہے ہیں جبکہ چھوٹا گوشت کی قیمت 1800 روپے ہیے جو 2200 سو روپے میں فروحت کر رہے ہیں۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد جواد حسین پیر زادہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان قصبات میں ویٹرنری ڈاکٹر تعینات کیا جائے جو روزانہ کی بنیاد پر قصابوں کو چیک کرے ۔