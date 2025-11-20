راہوالی:لاکھوں روپے کے زیورات ، موٹر سائیکلیں چوری
راہوالی (نامہ نگار)تھانہ کینٹ کے علاقہ سے 3وارداتوں میں نامعلوم چور لاکھوں روپے کے طلائی زیورات ہزاروں روپے ، 2موٹر سائیکلیں لے گئے ۔
جندریا روڈ محلہ چراغ پورہ کی رشیدہ بی بی زوجہ محمد ارشد رحمانی فیملی کے ہمراہ فیروز والا پل جھنگی میں اپنی ہمشیرہ کے پاس گئی 4روز بعد واپس آئی تو گھر کے کمروں کے تینوں دروازے کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور سامان بکھرا ہوا تھا ۔ پڑتال کرنے پر معلوم ہوا کہ نامعلوم چور سیف الماری میں پڑی ہوئی دو عدد طلائی بالیاں ، 5 عدد چھوٹی بڑی انگوٹھیاں، چاندی کا کنگن اور انگوٹھی مالیتی 5لاکھ روپے ، 80ہزار روپے و دیگر سامان چوری کرکے لے جاچکے تھے ۔ ڈی سی کالونی جہلم بلاک کے ذیشان رضا کی رات 9بجے موٹر سائیکل نمبریLEZ-5456، مہر کالونی کے محمد عرفان کی موٹر سائیکل گھر کے با ہر سے چوری ہو گئی ۔