قلعہ دیدار سنگھ:36 افغان باشندوں کو واپس روانہ کردیا
افغان ڈیروں اور بھٹوں پر چھپے ہوئے تھے ،پو لیس کے مختلف مقامات پر چھاپے
قلعہ دیدار سنگھ(نامہ نگار)پولیس نے 36 افغان باشندوں کو واپس روانہ کردیا ۔ سی پی او رانا ایاز سلیم کی ہدایت پر ایس ایچ او قلعہ دیدار سنگھ یوسف انصاری نے گزشتہ روز مختلف مقامات پر ٹیم ملک ریاض احمد ، فرمان احمد ، طارق وڑائچ کے ہمراہ چھاپے مارے اور 36 مرد و خواتین افغانی باشندوں کو حراست میں لے لیا ، یہ افغان دور دراز ڈیروں اور بھٹہ خشت پر چھپے ہوئے تھے ، پولیس نے اطلاعات پر افغانستان ، جلال آباد کے رہنے والے بہرام خان ، تیمور خان ، قادر خان ،احمد خان ، بابر خان ، حکمت اللہ خان ، شہزاد خان ،نور اللہ خان جو کہ مختلف خاندانوں کے سربراہان ہیں انہیں خاندانوں سمیت حراست میں لیا اور ضروری کارروائی کے بعد روانہ کردیا ۔