کامونکے :چوری کی وارداتیں، شہری مال وزر سے محروم
رائس ملز سے رائفل،چاول،ڈرل مشین اور تار وغیرہ چوری کر لی گئی
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ نواحی گاؤں دھینسر پائیں کے محمد عثمان اصغر کی موٹر سائیکل نامعلوم چور تحصیل آفس سے چوری کرکے لے گئے ۔سلامت پورہ کے محمد عباس علی کا موبائل فون گھر سے چوری ہوگیا۔سادھوکی کے قریب محمد ارشد کی رائس ملز سے نامعلوم چور لائسنسی بارہ بو ر رائفل،چاول،ڈرل مشین اور تار وغیرہ چوری کرکے لے گئے ۔حبیب پورہ کے محمد نصیر کی موٹر سائیکل نامعلوم چور نادرا آفس کے باہر سے چوری کرکے لے گئے ۔احمد پور ورکاں سے سلیمان علی کے تین مرغے چوری ہوگئے ۔مرزا کالونی کے محمدمنشا کے گھر سے نامعلوم چور بکری اور تین بکرے چوری کرکے لے گئے ۔موڑ ایمن آباد کے قریب نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے نامعلوم چور عدیل کامران کی موٹر سائیکل لے گئے ۔ واہنڈو کے قاسم کی تین بکریاں گھر کے باہر سے چوری ہوگئیں۔