صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر کے چوکوں ، چوراہوں میں بینرز اتارنے کیلئے آپریشن

  • گوجرانوالہ
شہر کے چوکوں ، چوراہوں میں بینرز اتارنے کیلئے آپریشن

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )جی ٹی روڈ سمیت شہر بھر کے چوکوں ، چوراہوں میں بینرز کو اتارنے کیلئے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ متحرک ہو گئی ۔

کمشنر نوید حیدر شیرازی کے حکم پر ،چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدرعلی چٹھہ کی زیر نگرانی انکروچمنٹ انسپکٹر عرفان نسیم بٹ نے عملہ کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے نواب چوک،حافظ آباد روڈ،باغبانپورہ چوک،چوک نیائیں،کھیالی درواز،لاہور ی دروازہ،پنڈی بائی پاس،شاہین آباد سمیت دیگر مقامات پر لگے سینکڑوں بینرز اتار دئیے ، 200کے قریب عارضی تجاوزات کا صفایا کر دیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن