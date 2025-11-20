شہر کے چوکوں ، چوراہوں میں بینرز اتارنے کیلئے آپریشن
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )جی ٹی روڈ سمیت شہر بھر کے چوکوں ، چوراہوں میں بینرز کو اتارنے کیلئے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ متحرک ہو گئی ۔
کمشنر نوید حیدر شیرازی کے حکم پر ،چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدرعلی چٹھہ کی زیر نگرانی انکروچمنٹ انسپکٹر عرفان نسیم بٹ نے عملہ کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے نواب چوک،حافظ آباد روڈ،باغبانپورہ چوک،چوک نیائیں،کھیالی درواز،لاہور ی دروازہ،پنڈی بائی پاس،شاہین آباد سمیت دیگر مقامات پر لگے سینکڑوں بینرز اتار دئیے ، 200کے قریب عارضی تجاوزات کا صفایا کر دیا ۔