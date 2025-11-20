صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیمبرآف کامرس میں واسا اور جی ڈی اے کے کاؤنٹرز کا قیام

  • گوجرانوالہ
چیمبرآف کامرس میں واسا اور جی ڈی اے کے کاؤنٹرز کا قیام

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)چیمبرآف کامرس میں واسا اور جی ڈی اے کے کاؤنٹرز کا قیام عمل آگیا۔

صدر علی ہمایوں بٹ کا کہنا ہے کہ ون ونڈو سہولت چیمبر کی جانب سے ممبران کو درپیش مسائل کے فوری حل کیلئے بڑے اقدام کے طور پر متعارف کرائی گئی ہے ۔اس موقعہ پر سینئر ممبرچیمبر ابوبکر بٹ، الائنس آف پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے صدر محمد ندیم انور ، گوجرانوالہ چیمبر آف ایجوکیشن سکولز کے سیکرٹری جنرل محمد کاشف سجیل کھوکھر اور نجی تعلیمی اداروں کے سربراہ بھی موجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ٹرسٹ پلازہ:سیفٹی آڈٹ،سی سی ٹی وی کیمرے فعال کرنیکا حکم

ڈپٹی کمشنروں کو سگریٹ کی غیر قانونی مینو فیکچرنگ،فروخت کے خلاف سخت ایکشن کا ٹاسک

سڑکوں اور گلیوں کی صفائی کے معیار کو بہتر بنایا جائے ،محمد اشرف

آر پی او سرگودھا کی کندیاں کے علاقوں میں کھلی کچہریاں

جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ،پاوڈر،گھی ضبط

ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں، لاکھوں روپے لوٹ لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن