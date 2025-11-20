چیمبرآف کامرس میں واسا اور جی ڈی اے کے کاؤنٹرز کا قیام
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)چیمبرآف کامرس میں واسا اور جی ڈی اے کے کاؤنٹرز کا قیام عمل آگیا۔
صدر علی ہمایوں بٹ کا کہنا ہے کہ ون ونڈو سہولت چیمبر کی جانب سے ممبران کو درپیش مسائل کے فوری حل کیلئے بڑے اقدام کے طور پر متعارف کرائی گئی ہے ۔اس موقعہ پر سینئر ممبرچیمبر ابوبکر بٹ، الائنس آف پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے صدر محمد ندیم انور ، گوجرانوالہ چیمبر آف ایجوکیشن سکولز کے سیکرٹری جنرل محمد کاشف سجیل کھوکھر اور نجی تعلیمی اداروں کے سربراہ بھی موجود تھے ۔