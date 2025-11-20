سمبڑیال میں ریلوے سٹیشن کے قریب کھلا مین ہول خطرہ
متعدد راہگیر اور طلبہ گر کر زخمی ہو چکے ، شہریوں کا فوری ڈھکن رکھنے کا مطالبہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)محلہ دار اسلام گلہ گورنمنٹ مسلم عوامی ہائی سکول بالمقابل ریلوے سٹیشن کھلا مین ہول موت کا پیغام دینے لگا، متعدد راہگیر اور سکول کے بچے بچیاں مین ہول میں گر کر زخمی ہو چکے ہیں ۔ سمبڑیال کے محلہ دار السلام گلا گورنمنٹ مسلم عوامی ہائی سکول بالمقابل ریلوے سٹیشن میں بڑے گندے نالے پر سے سلیب ٹوٹ چکے ہیں اور یہ مین ہول گندے نالے پر کھلا ہوا ہے اس گلے سے گورنمنٹ مسلم عوامی ہائی سکول گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول اور گورنمنٹ قیصر غفور بھٹی شہید سکول کے بچے بچیاں اور اساتذہ اکرام سمیت محلہ دار السلام کے مکینوں کی مین گزرگاہ ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ کھلے مین ہول میں متعدد موٹر سائیکل سوار اور گاڑیاں گر چکی ہیں جس سے موٹر سائیکل سوار زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو متعدد بار آگاہ بھی کیا گیا ہے لیکن انتظامیہ نے چپ سادھ رکھی ہے محلہ دارالسلام کے شہریوں نے ڈی سی سیالکوٹ، اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال غلام فاطمہ بندیال سے کھلے مین ہول کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کوئی بڑا جانی نقصان نہ ہو سکے