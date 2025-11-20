صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ میں بھٹوں ،دھان کی باقیات جلانے سے سموگ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ میں بھٹوں ،دھان کی باقیات جلانے سے سموگ

پرانے ماڈل کی گاڑیوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں فضا میں شامل، شہری پریشان

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گرد ونواح میں سموگ لہر بڑھتی جارہی ہے جس میں کاشتکار بھٹہ مالکان اور پرانے ماڈل کی گاڑیاں بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہیں جبکہ انتظامیہ اس سارے مسئلے میں خاموش نظر آرہی ہے پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح علاقہ بھرمیں سموگ کی فضا بدستور قائم ہے انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی مناسب حکمت عملی تیار نہیں کی جبکہ دوسری طرف ارد گرد کے دیہات میں کاشتکاروں نے بھی سموگ کو بڑھانے کیلئے اپنا کردار اد اکرنا شروع کردیا ہے دھان کی فصل کی جڑوں کوجلا کر فضا کو آلودہ کیاجارہا ہے دوسری طرف بھٹہ مالکان بھی اینٹوں کا کالا دھواں فضا میں بلا روک ٹوک چھوڑ رہے ہیں اس کے علاوہ پرانے ماڈل کی گاڑیوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں فضا میں شامل ہورہا ہے ۔ علاقہ کی سیاسی وسماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیا ہے ۔

