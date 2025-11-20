حافظ آباد:بجلی بند، ٹاورز کے جنریٹر نہ چلنے سے سگنلز ڈراپ
انٹرنیٹ اور موبائل فونز استعمال کرنیوالے صارفین پریشانی کا سامنا کرنے لگے
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )شہر میں بجلی بند ہوتے ہی موبائل کمپنیوں کے ٹاورز سے ملحقہ جنریٹر نہ چلائے جانے کے باعث موبائل سگنلزبھی ڈراپ ہوجانے سے انٹرنیٹ اور موبائل فونز استعمال کرنے والے صارفین پریشانی کا سامنا کرنے لگے ۔ تفصیلات کے مطابق ایک طرف جہاں گیپکو کی جانب سے مرمت کے نام پر ہفتہ میں دودون بجلی کی بندش معمول بن چکی ہے تو دوسری جانب موبائل کمپنیوں کے ٹاورز جرینٹرز نہ چلائے جانے کے باعث کام چھوڑ دیتے ہیں جس سے نہ صرف موبائل سروس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سروس بھی متاثر ہوجاتی ہے جس سے صارفین سولی پر لٹکے رہتے ہیں ۔ شہریوں اور صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ ہفتہ میں مرمت کے نام پر دودن بجلی کی بندش کا سلسلہ فوری ختم کیا جائے اور موبائل کمپنیوں پر زوردیا ہے کہ وہ بجلی بند ہونے کی صورت میں ٹاورز کو بجلی فراہم کرنے کے لئے فوری جرنیٹرز چلائیں تاکہ موبائل سروس اور انٹرنیٹ سروس متاثر نہ ہو۔