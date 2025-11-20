صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:بجلی بند، ٹاورز کے جنریٹر نہ چلنے سے سگنلز ڈراپ

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:بجلی بند، ٹاورز کے جنریٹر نہ چلنے سے سگنلز ڈراپ

انٹرنیٹ اور موبائل فونز استعمال کرنیوالے صارفین پریشانی کا سامنا کرنے لگے

حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )شہر میں بجلی بند ہوتے ہی موبائل کمپنیوں کے ٹاورز سے ملحقہ جنریٹر نہ چلائے جانے کے باعث موبائل سگنلزبھی ڈراپ ہوجانے سے انٹرنیٹ اور موبائل فونز استعمال کرنے والے صارفین پریشانی کا سامنا کرنے لگے ۔ تفصیلات کے مطابق ایک طرف جہاں گیپکو کی جانب سے مرمت کے نام پر ہفتہ میں دودون بجلی کی بندش معمول بن چکی ہے تو دوسری جانب موبائل کمپنیوں کے ٹاورز جرینٹرز نہ چلائے جانے کے باعث کام چھوڑ دیتے ہیں جس سے نہ صرف موبائل سروس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سروس بھی متاثر ہوجاتی ہے جس سے صارفین سولی پر لٹکے رہتے ہیں ۔ شہریوں اور صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ ہفتہ میں مرمت کے نام پر دودن بجلی کی بندش کا سلسلہ فوری ختم کیا جائے اور موبائل کمپنیوں پر زوردیا ہے کہ وہ بجلی بند ہونے کی صورت میں ٹاورز کو بجلی فراہم کرنے کے لئے فوری جرنیٹرز چلائیں تاکہ موبائل سروس اور انٹرنیٹ سروس متاثر نہ ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن