ڈسکہ:صفائی کمپنی کو ٹھیکہ منسوخی کا خدشہ ، تنخواہیں روک لیں

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:صفائی کمپنی کو ٹھیکہ منسوخی کا خدشہ ، تنخواہیں روک لیں

صفائی ستھرائی کا ذمہ دوبارہ سے میونسپل کمیٹی ڈسکہ کے سپرد کئے جانے کی اطلاعات

موترہ(نامہ نگار )شہرمیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ٹھیکہ منسوخ ہونے کا خدشہ ملازمین کی تنخواہیں روک لی گئیں ملازمین سراپا احتجاج بن گئے ۔ کئی دنوں سے ڈسکہ شہرمیں خبر یں گر دش کررہی ہے کہ ناقص صفائی ستھرائی کے سبب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کیساتھ ہونیوالا ٹھیکہ منسوخ ہونے کے قریب ہے یہ خبر پورے علاقہ میں پھیلی ہوئی ہے ڈسکہ شہر میں صفائی ستھرائی کانظام درہم برہم ہونے پر خدشہ ظاہرکیاجارہا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جس کو ڈسکہ شہر کی صفائی ستھرائی کا ٹھیکہ دیاگیاتھا ان کیساتھ ٹھیکہ منسوخ ہوکر صفائی ستھرائی کا ذمہ دوبارہ سے میونسپل کمیٹی ڈسکہ کے سپرد کردیاجائیگا اس خدشہ کے پیش نظر ڈسکہ میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی والوں نے ملازمین کو ماہانہ تنخواہ نہیں دی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین ماہانہ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے سراپااحتجاج بن گئے ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈسکہ کے ملازمین نے بتایاکہ ہم پورا مہینہ صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں اوراس کی بھی ہمیں تنخواہ نہیں دی جارہی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں ۔رابطہ کرنے پرسالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی والوں نے اس بارے بات کرنے سے انکار کردیا۔

 

