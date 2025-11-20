صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:دھوا ں چھوڑ نے ،ایل پی جی گاڑیوں کیخلاف کارروا ئی

  • گوجرانوالہ
20 گاڑیوں کو ہزاروں روپے جرمانہ ، 3 گاڑیوں سے ایل پی جی سلنڈر اتار لئے

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار)ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، موٹروے پولیس اور ای پی اے کی مشترکہ کارروائی، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور ایل پی جی سلنڈر والی گاڑیوں کے خلاف ایکشن ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی گجرات کی ٹیم نے موٹروے پولیس اور محکمہ ماحولیات کے ہمراہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور غیر قانونی طور پر ایل پی جی سلنڈر لے جانے والی گاڑیوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی۔ اس دوران مجموعی طور پر 20 گاڑیوں کا چالان کیا گیا اور 24,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔کارروائی کے دوران 3 ایل پی جی سلنڈر بھی گاڑیوں سے اتار کر ضبط کیے گئے ۔ حکام کے مطابق یہ اقدام شہریوں کی حفاظت، ماحولیاتی بہتری اور ٹریفک قوانین کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے ۔ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ ایسی مشترکہ کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی تاکہ سڑکوں پر محفوظ اور قانون کے مطابق سفر کو یقینی بنایا جا سکے ۔

 

