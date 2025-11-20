گجرات :ڈسٹرکٹ کوآرڈی نیشن کمیٹی کو امن وامان پر بریفنگ
مدارس کی رجسٹریشن ،صفائی ستھرائی اور نظم و ضبط یقینی بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال
گجرات (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)ڈسٹرکٹ کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں پاک فوج کے افسر ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، اسسٹنٹ کمشنر گجرات، کھاریاں و سرائے عالمگیر، ڈی ایس پیز، ٹریفک پولیس، محکمہ ایکسائز، کسٹمز اور دیگر افسر وں نے شرکت کی۔اجلاس میں ضلع بھر میں تجاوزات کیخلاف جاری آپریشن، مدارس کی رجسٹریشن، ٹریفک کی بہتری، بھکاریوں کیخلاف کارروائی، ر یڑھی بازار سمیت دیگر مرکزی مقامات پر صفائی ستھرائی و نظم و ضبط یقینی بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔