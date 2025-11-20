گجرات:ڈپٹی کمشنر کی جانب سے شجرکاری اور پو دوں کی افزائش کا جائزہ
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین نے اربن ڈینس پلانٹیشن کے لئے مختلف کلسٹرز کا دورہ کیا۔
اس موقع پر گھنے شہری جنگلات کی افزائش، پھل دار اور پھول دار پودوں کی شجرکاری اور متنوع اقسام کی پودوں کی افزائش کے حوالے سے جاری اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ رینج فاریسٹ آفیسر راشد چٹھہ نے جی ٹی روڈ اور مختلف پارکوں میں شہری جنگلات کے لیے مختص مقامات پر بریفنگ دی۔ حکومتی ویژن کے مطابق اقدام ماحولیاتی بہتری، شہری خوبصورتی اور عوامی فلاح کے لیے نہایت اہم ہے ، اور اس مہم کو مزید وسعت دی جائے گی۔