گرلز ہائی سکول گاہڑی کی ہیڈ مسٹریس اور عملہ غیر حاضر

  • گوجرانوالہ
اسسٹنٹ کمشنر کا اچانک دورہ ، تعمیراتی کاموں میں بے ضابطگیوں کا نوٹس

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے شہر اور گردونواح میں انتظامی امور، عوامی سہولیات اور سرکاری احکامات پر عملدرآمد کا جائزہ لینے کے لیے مختلف سرکاری دفاتر، بازاروں اور ترقیاتی منصوبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا اسسٹنٹ کمشنر نے زیر تعمیر ماڈل بازار کڑیال روڈ کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام میں پائی جانے والی بے ضابطگیوں کا سخت نوٹس لیا انہوں نے پٹواری کو واضح نشاندہی کے بعد نالوں کی تعمیر حکومتی احکامات کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول گاہڑی کی انسپکشن کے دوران ہیڈ مسٹریس اور دیگر عملہ غیر حاضر پایا گیا بازار کے دورے کے دوران ایک دکاندار کو گرانفروشی پر جرمانہ عائد کیا ہوٹل انسپکشن کے دوران روٹی کا وزن 100 گرام سے کم پایا گیا جس پر متعلقہ ہوٹل مالک کو بھی جرمانہ کیا گیا بعدازاں انہوں نے مریم نواز ہیلتھ کلینک ہردو کلے وال کا دو رہ کیا جہاں الیکٹرک واٹر کولر اور صفائی کے انتظامات غیر تسلی بخش تھے اور کلینک مکمل طور پر فعال نہیں تھا اس موقع پر سعدیہ جمال نے کہا کہ تحصیل کے انتظامی امور کی بہتری اور عوامی سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے اور فیلڈ وزٹس کا سلسلہ آئندہ بھی اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔

 

 

