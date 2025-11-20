سیالکوٹ :شہری سہو لیا ت اور قیمتوں پر کنٹرول بارے اجلاس
انسداد تجاوزات آپریشن کے تسلسل، روٹی کے سرکاری نرخوں کے نفاذ کی ہدایت
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیرِ صدارت ضلعی افسر وں کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے جاری کارکردگی کے بنیادی اعشاریوں کے پی آئیز اور مختلف محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں شہری سہولیات، صفائی ستھرائی، انفراسٹرکچر، قیمتوں کے کنٹرول اور عوامی خدمت کے دیگر شعبوں میں بہتری کیلئے متعدد ہدایات جاری کی گئیں۔ڈپٹی کمشنر نے افسران کو ہدایت کی کہ ضلع بھر میں صفائی ستھرائی کے معیار کو بہتر بنایا جائے ، خصوصا قبرستانوں، فیملی پارکس، بس اسٹینڈز اور پبلک واش رومز کی روزانہ صفائی یقینی بنائی جائے ۔ انہوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیموں کی مؤثر کارکردگی پر زور دیتے ہوئے ڈسٹ بنز، ویسٹ انکلو ژرز اور سی سی ٹی وی مانیٹرنگ کو بہتر بنانے کی ہدایات دیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتالوں میں ادویات کی دستیابی، صفائی، ڈاکٹروں کی موجودگی اور واٹر فلٹریشن پلانٹس کی باقاعدہ انسپکشن کو یقینی بنانے کی بھی ہدایات دیں۔انسداد تجاوزات آپریشن کے تسلسل، روٹی کے سرکاری نرخوں کے نفاذ، روزانہ قیمتوں کی مانیٹرنگ، کھاد اور ادویات کی کوالٹی چیکنگ اور جعلی ادویات کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایات بھی جاری کی گئیں ۔