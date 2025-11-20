صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو سی مالی پور کے موضع ناکھے میں صفائی کے ناقص انتظامات

  • گوجرانوالہ
گندا پانی گٹروں و نالیوں سے نکل کر گلیوں اور روڈز پر کھڑا ہونے سے مکین پریشان

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) پسرور کی یونین کونسل مالی پور کے موضع ناکھے میں صفائی کے ناقص انتظامات سے مکین پریشان ہوگئے اور گندا پانی گٹروں و نالیوں سے نکل کر گلیوں اور روڈز پر کھڑا ہونے سے مکینوں کی پریشانی کا باعث رہا، سماجی کارکن محمد یوسف سرور کے مطابق گاؤں ناکھے میں بھی گندہ پانی گلیوں اور روڈز پر کھڑا ہونے سے تکلیف کا باعث ہے اور شکایات پر حکام خاموش ہیں، گاؤں ناکھے کی گلیوں اور بازاروں میں بند گٹروں کی وجہ سے کچرا اور کوڑا بھی زمین پر گھروں اور دوسرے مقامات پر پڑا رہا اور شکایات کے باوجود بھی عملہ صفائی غالب رہا ہے ، مکینوں نصیب اﷲ، محمد شفیع علی، حمید بھٹی اور فراز نوید نے صفائی کی طرف فوری توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔

 

