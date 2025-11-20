بہنوں کی بھا ئی سے محبت بھی بغاوت سمجھ لی گئی:ریحانہ ڈار
عدالت کے واضح احکامات اور اجازت کے باوجود ملاقات نہ کرانا ریاستی رعونت کی انتہا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈارنے کہا ہے کہ عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ کرنا قابل مذمت ہے ، عدالت کے واضح احکامات اور اجازت کے باوجود ملاقات نہ کروانا ریاستی رعونت کی انتہا ہے جب تین بہنیں بھائی سے ملنے پہنچیں تو پنجاب پولیس نے ہمیشہ کی طرح زور زبردستی، جبر اور طاقت کے زور پر روکنے کی کوشش کی۔سوال یہ ہے کہ ریاست کو ایک بھائی سے اپنی بہنوں کی ملاقات میں کون سا خوف لاحق ہے ؟ آخر کس چیز نے اقتدار کے ایوانوں کو اتنا بوکھلا دیا ہے ؟کیا بہنوں کی محبت بھی اب بغاوت سمجھ لی گئی ہے ؟ کیا ملاقات چھپانے سے سچ بدل جائے گا؟ یا پھر سچ میں اتنی طاقت ہے کہ حکمرانوں کو معمولی ملاقات بھی خطرہ دکھائی دیتی ہے ؟ریاست کی یہ بوکھلاہٹ ہی اصل اعتراف جرم ہے جس شخص کی آواز کو دبانے کے لیے بہنوں تک پر تشدد کرنا پڑے ، سمجھ لو اس کا بیانیہ دلوں میں گھر کر چکا ہے اور یاد رکھویہ وقت ہمیشہ نہیں رہتا، تمہارا غرور، طاقت اور ظلم سب فانی ہیں،صرف اﷲ کی ذات باقی ہے جو بڑی بے نیاز ہے ، ان شاء اﷲ ایک دن آئے گا جب تم لوگ اپنے انجام تک پہنچو گے اور حق و سچ کی فتح پوری دنیا کے سامنے ہو گی۔