آل ڈسٹرکٹ بُک سیلر ایسوسی ایشن حافظ آباد کی حلف برداری

حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا ) آل ڈسٹرکٹ بُک سیلر ایسوسی ایشن حافظ آباد کی حلف برداری کی تقریب مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی، جس کے مہمانِ خصوصی مسلم لیگ (ن) کے رہنما شیخ گلزار احمد تھے ۔

 تقریب میں مرکزی انجمن تاجران کے صدر شیخ محمد امجد، مرکزی انجمن تاجران اتحاد کے صدر ملک ہمایوں شہزاد، پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سمیت شہر بھر کے تاجروں، معززین اور بُک سیلرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر آل ڈسٹرکٹ بُک سیلر ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران نے حلف اٹھایا جن میں صدر بابر عنایت تارڑ، جنرل سیکرٹری گلزار حسین طاہر، چیئرمین شیخ محمد اکرام، سرپرست محمد رمضان، وائس چیئرمین خالد محمود جنجوعہ، سینئر نائب صدر حافظ محمد افضل، نائب صدور ملک عبدالمجید اور غلام محمود جرال، فنانس سیکرٹری قیصر نعیم ، جائنٹ سیکرٹری ملک اعجاز احمد اور انفارمیشن سیکرٹری حاجی جاوید اقبال شامل ہیں۔ 

