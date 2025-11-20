حکومت عدالتی نظام کی بہتری کیلئے تعاون کریگی:اعظم تارڑ
آزاد عدلیہ جمہوریت کا اہم ستون ،معاشرے کی ترقی کیلئے سب کو ملکر کام کرنا ہوگا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑنے کہا ہے کہ و کلا کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کردار ادا کرتی رہے گی ،وفاقی حکومت وکلا برادری کے مسائل کے حل اور عدالتی نظام کی بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی ، وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا اور آئندہ بھی ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عرفان اﷲ وڑائچ، سیکرٹری چوہدری محمد افضال اسلم کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے لئے گرانٹ کا چیک دینے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان نجم الحسن بھی موجود تھے ۔ ملاقات میں وکلا کے حقوق، تحفظ، اور فلاح و بہبود کے امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔عرفان اﷲ وڑائچ ،سیکرٹری چوہدری محمد افضال اسلم نے بار کی تعمیر و ترقی اور بہتری کے منصوبوں کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے دی جانے والی گرانٹس کو قابل تحسین قرار دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مزید کہا کہ حق و انصاف پر مبنی وکالت اور جمہوریت کی بالادستی کیلئے وکلا برادری کا کردار انتہائی اہم ہے ۔آزاد عدلیہ جمہوریت کا اہم ستون ہے ، وکلا برادری قانون و آئین کی عملداری کے لئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے ،معاشرے کی ترقی کے لئے سب کو ملکر کام کرنا ہوگا۔