کاروباری طبقہ وزیر آباد چیمبر کو مضبوط بنائے :خالد مغل
ضلع میں صنعتی اپ گریڈیشن اور مائیکرو اینڈ سمال انٹرپرائزز کے دروازے کھلیں گے
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیر آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو باڈی ممبر مظاہر حسین زیدی نے سینئر صحافی ڈاکٹر خالد محمود کے ہمراہ چیئرمین پاک کٹلری کنسورشیم وزیرآباد اور معروف سماجی و صنعتی رہنما خالد مغل سے ملاقات کی جس میں نئے ضلع وزیرآباد کی معاشی شناخت اور وزیرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشنز ایکٹ 2013 کے تحت مکمل فعال بنانے کے لیے مشاورت کی گئی اس موقع پر خالد مغل نے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ حالیہ صوبائی بجٹ میں تاحال نئے ضلع کو مکمل فعال کرنے لیے کوئی رقم مختص نہ ہونے کے باوجود ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن اسلام آباد کی جانب سے وزیرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا باضابطہ لائسنس جاری کرنا ضلع وزیرآباد کی قانونی و معاشی حیثیت کا تاریخی سنگِ میل ہے انہوں نے کہا کہ اب پورے کاروباری طبقے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ادارہ سازی شفافیت اور اجتماعی مفاد کے تحت وزیرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو مضبوط بنایا جائے تاکہ وزیرآباد میں نئے ترقیاتی منصوبوں صنعتی اپ گریڈیشن اور مائیکرو اینڈ سمال انٹرپرائزز کاروباری پروگرامز کے دروازے کھل سکیں ملاقات میں ایک دوسرے کے اس مؤقف پر اتفاق کیا گیا کہ وزیرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی مضبوطی ہی مستقبل میں ضلع وزیرآباد کی اصل معاشی شناخت بنے گی ۔