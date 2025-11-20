بینرز اورفلیکسز اتارنے پر جماعت اسلامی کی شدید مذمت
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)امیر جماعت اسلامی ضلع گوجرانولہ مظہراقبال رندھاوا نے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جماعت اسلامی اجتماع عام کے فلیکسز اور بینرز اتارنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ21تا23نومبر کو لاہور مینار پاکستان جماعت اسلامی کا اجتماع عام ہو رہا ہے جس میں پاکستان بھر سے کارکن شرکت کریں گے ۔
ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ضلعی انتظامیہ نے جبری آرڈر کر کے شہر سے فلیکسز اتار دئے ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ہے ، انتظامیہ اپنے رویہ پر نظر ثانی کرے ۔مظہر اقبال رندھاوا نے کہاکہ اگر جماعت اسلامی کے قافلوں کو اجتماع میں شرکت سے روکا گیا تو پھر ڈی سی دفتر کے باہر اجتماع ہو گا جو 3دن تک جاری رہے گا۔