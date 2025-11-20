وال چاکنگ، بینرز، فلیکسز اور پوسٹر زکے خلاف آپریشن کلین اپ
تمام علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے :ڈی سی
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کاکہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر وال چاکنگ، بینرز، فلیکسز اور پوسٹر زکے خلاف آپریشن کلین اپ زور و شور سے جاری ہے ۔حکومت کی جانب سے وال چاکنگ پر پابندی عائد ہے اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کریگا اسکے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔ ضلع بھر میں میونسپل کمیٹیوں کی جانب سے وال چاکنگ کے خاتمہ اور مختلف شاہراؤں پر لگے بینرز، فلیکسز اور پوسٹر وغیرہ اُتار د ئیے گئے ہیں۔ضلعی محکموں کے تمام افسران صفائی ستھرائی، شجر کاری، بیوٹی فیکیشن سمیت وزیراعلیٰ کے پبلک انشیٹیو، عوامی،فلاحی، تعمیر و ترقی اور ریلیف کے کاموں کو سو فیصد یقینی بنائیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار مختلف محکموں کے ضلعی افسر وں کے ایک اجلا س کی صدارت کر تے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ضلعی انتظامیہ، میونسپل کمیٹی، ضلع کونسل، ہیلتھ اینڈ پاپو لیشن ویلفیئر، ایجو کیشن، ہائی ویز، بلڈنگز، ٹرانسپورٹ اتھارٹی سمیت دیگر محکموں کے افسر شریک تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے میونسپل کمیٹی، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور واسا کے افسر وں کو ہدایت کی کہ صفائی ستھرائی میں کسی قسم کی لاپرواہی اور تاخیر قابل برداشت نہیں۔تمام علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے ۔