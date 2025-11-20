این ایچ اے کی حدود میں غیر قانونی جمبو سائز اشتہاری بورڈ
شہریوں نے اعلیٰ حکام سے خطرے کا باعث بننے والے بورڈ اتارنے کا مطالبہ کر دیا
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)این ایچ اے کی حدود میں بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ آویزاں ،سڑک کنارے اور پیڈ سٹرین پلوں پر لگے بورڈ کسی بھی وقت بڑے حادثہ کا سبب بن سکتے ہیں ۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے خطرے کا باعث بننے والے بورڈ اتارنے کا مطالبہ کر دیا ۔بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے سٹرک کناروں اور پلوں پر بورڈ ہورڈنگ بورڈ لگانے کی پابندی عائد کر رکھی ہے لیکن گوجرانوالہ میں این ایچ اے کی حدود میں سڑک کناروں اور پیڈسٹرین پلوں پر بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔راہوالی ،گکھڑ ،وزیر آباد ،عالم چوک تک سڑک کناروں اور پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے جانے والے پلوں پر لگے ہورڈنگ بورڈ کسی بھی وقت بڑے حادثہ کا سبب بن سکتے ہیں۔اکثر شہری موٹر سائیکل سوار ان پلوں سے گزرتے ہیں ۔جی ٹی روڈ سے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں گزرتی ہیں جن کے لیے یہ ہورڈنگ بورڈ خطرے کا سبب بن سکتے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ جب ٹریفک ان پلوں کے نیچے سے گزرتی ہے تو انہیں خطرہ ہی رہتا ہے کہ کہیں یہ بورڈ نیچے نہ گر جائیں ۔انہوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور متعلقہ سی اوز سے اپیل کی ہے کہ سڑک کنارے اور پلوں پر لگے ہورڈنگ بورڈ فوری ہٹوائے جائیں ۔اس سے نہ صرف سڑکیں کھلی ہونگی بلکہ خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو گا۔