آر پی او نے سمارٹ پولیس سٹیشن منگووال کا افتتاح کر دیا
مختلف تھانوں میں کھلی کچہری، شاہین چوک میں ٹریفک پو لیس کیساتھ ہیلمٹ تقسیم
گجرات، کڑیانوالہ (سٹی رپورٹر، نامہ نگار )ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ نے ضلع گجرات کا دورہ کیا، جس میں پولیس سروس ڈیلیوری میں بہتری، عوامی شکایات کے فوری حل، تھانوں میں انتظامی بہتری اور جدید سہولیات کے آغاز پر توجہ دی گئی۔آر پی او گوجرانوالہ نے سمارٹ پولیس سٹیشن منگووال کا باضابطہ افتتاح کیا۔ انہوں نے تھانے میں جدید کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم، فرنٹ ڈیسک کے جدید انتظامات، شہریوں کیلئے سہولت مراکز اور ٹیکنالوجی سے لیس سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پولیس لائن گجرات میں انہوں نے لائن ہیڈکوارٹرز، ڈیوٹی میکانزم، اسلحہ خانہ اور دیگر شعبوں کا جائزہ لیا۔انہوں نے پولیس لائن میں MTO آفس کا افتتاح بھی کیا جس سے پولیس وہیکلز کی مرمت، انسپکشن اور مینجمنٹ کو مزید بہتر بنایا جائے گا جبکہ پولیس ملازمین کیلئے ریسٹ روم کا افتتاح بھی کیا گیا۔ آر پی او نے شاہین چوک کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ٹریفک پولیس کے ہمراہ موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ تقسیم کیے اور روڈ سیفٹی آگاہی فراہم کی۔انہوں نے تھانہ صدر جلالپور جٹاں ،تھانہ سٹی جلالپور جٹاں ،تھانہ ٹانڈہ، تھانہ کڑیانوالہ کا بھی معائنہ کیااور کھلی کچہری لگا ئی ۔