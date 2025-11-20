80ہزار سے زائد کمرشل صارفین پر کوڑا فیس نافد
پٹرول پمپس،فیکٹریاں ،تجارتی پلاز ے ،شاپنگ مالز،مارکیٹیں اور دکانیں شامل،ماہانہ 500 سے 1000 روپے بل وصول کیا جا ئیگا ،گھروں کا بھی سروے
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کمرشل ایریازپر کوڑا فیس نافذ کردی اور ابتدائی مرحلہ میں 80 ہزار سے زائد کمرشل صارفین کو کچرا یوٹیلیٹی بل ارسال کرد ئیے جبکہ گھریلو صارفین کیلئے ڈیٹا جمع کرنا شروع کردیا جس کیلئے ٹیموں نے سروے شروع کردیا ۔سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گوجرانوالہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فرحان مجتبیٰ خان نے بتایا کہ بجلی گیس اور پانی کے بلوں کی طرز پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بھی گوجرانوالہ کے کمرشل اور تجارتی مراکز پر کچرا فیس لاگو کردی اور 80 ہزار سے زائد کاروباری افراد کو یوٹیلیٹی بلز ارسال کرد ئیے جن میں پٹرول پمپس،فیکٹریاں ،تجارتی پلاز ے ،شاپنگ مالز،مارکیٹیں اور بڑی دکانیں شامل ہیں جن سے 500 روپے سے ایک ہزار روپے تک ماہانہ کچرا بل وصول کیا جائے گا 1500تجارتی وکاروباری مراکز سے ریکوری کرلی گئی تاہم اگلے مرحلہ میں رہائشی علاقوں پر کچرا فیس لاگو کی جائے گی جس کیلئے سروے مکمل کیا جا رہاہے کمرشل ایریاز سے پہلے ماہ میں ہی لاکھوں روپے کی ریکوری کرلی گئی۔