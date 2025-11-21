صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کاصفائی ، انسدادتجاوزات ،سہولیات کامعائنہ

  • گوجرانوالہ
ڈی سی کاصفائی ، انسدادتجاوزات ،سہولیات کامعائنہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ستھرا پنجاب ،صا ف گوجرانوالہ مہم کے تحت ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی علی الصبح شہر بھر میں ہنگامی کارروائیاں، متعدد محکموں کو 24گھنٹے کی ڈیڈ لائنزدیدیں ۔ متعدد محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا، غفلت برتنے والے افسروں کی سرزنش کی ۔ڈپٹی کمشنر نے دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو موقع پر سیل کرایا۔

فرانسیس آباد دورہ پر ڈپٹی کمشنر نے صفائی کی خراب صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سی ای او جی ڈبلیو ایم سی کو ہدایت کی کہ وہ خود علاقہ کا دورہ کریں اور 24 گھنٹوں کے اندر تمام چھوٹے بڑے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو صاف کریں۔ کھیالی بائپاس چوک کے دورہ پر نان شاپس پر روٹی کے نرخ نامے چیک کیے ۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنرکا گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال  کا دورہ، مریضوں طبی سہولیات کاجائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی زیرصدارت ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپس کمیٹی کا اجلاس ہوا ،نئے پیٹرول پمپس کے قیام سے متعلق 4 کیسز زیر غور آئے ، جنہیں تمام قانونی تقاضے پورے ہونے پر باقاعدہ منظوری دے دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ترقیاتی منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ، 171 سکیمیں ناقص قرار، 149 سکیموں میں نمایاں خامیاں

ایف ڈی اے سٹی میں ڈویژنل ماڈل کالج کے سب کیمپس کا افتتاح

ڈسپوزل سٹیشنز کی پمپنگ مشینری اپ گریڈ ہو گی: ایم ڈی واسا

شہر بھر کی گرین بیلٹس میں پلانٹیشن کرنے کا حکم

جھنگ:اربن پلانٹیشن مہم کے تحت شہر میں پودے لگائے گئے

چنیوٹ:انتظامیہ پروفارمنس انڈیکیٹرز کی تکمیل کیلئے سرگرم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ