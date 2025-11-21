ڈی سی کاصفائی ، انسدادتجاوزات ،سہولیات کامعائنہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ستھرا پنجاب ،صا ف گوجرانوالہ مہم کے تحت ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی علی الصبح شہر بھر میں ہنگامی کارروائیاں، متعدد محکموں کو 24گھنٹے کی ڈیڈ لائنزدیدیں ۔ متعدد محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا، غفلت برتنے والے افسروں کی سرزنش کی ۔ڈپٹی کمشنر نے دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو موقع پر سیل کرایا۔
فرانسیس آباد دورہ پر ڈپٹی کمشنر نے صفائی کی خراب صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سی ای او جی ڈبلیو ایم سی کو ہدایت کی کہ وہ خود علاقہ کا دورہ کریں اور 24 گھنٹوں کے اندر تمام چھوٹے بڑے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو صاف کریں۔ کھیالی بائپاس چوک کے دورہ پر نان شاپس پر روٹی کے نرخ نامے چیک کیے ۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنرکا گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ، مریضوں طبی سہولیات کاجائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی زیرصدارت ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپس کمیٹی کا اجلاس ہوا ،نئے پیٹرول پمپس کے قیام سے متعلق 4 کیسز زیر غور آئے ، جنہیں تمام قانونی تقاضے پورے ہونے پر باقاعدہ منظوری دے دی گئی۔