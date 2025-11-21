سرکاری ہسپتالوں میں چھاپے مار کر سہولیات فراہمی کاحکم
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)پنجاب حکومت نے ضلعی ومحکمہ صحت کے افسروں کو بنیادی مراکز صحت اور رورل ہیلتھ سنٹرز میں اچانک دن اور رات کے اوقات چھاپے مارنے کا حکم دے دیااور موسم سرما میں گرم بسترے ،ہیٹر اوردیگر سہولیات کی فراہمی کویقینی بنانے کی ہدایت کردی۔
ہر آفیسر اور سی ای او ہیلتھ کیلئے ایک ماہ میں ہر ہسپتال اور مراکز صحت کا وزٹ لازمی قرار دے دیاگیا۔ غفلت کے مرتکب افسروں کیخلاف محکمانہ کاروائی کی وارننگ دے دی گئی ۔اس سلسلہ میں افسروں کی ڈیوٹیاں بھی لگادی گئی ہیں وزٹ پلان بارے متعلقہ حکام کو آگاہ کیا جائیگا۔