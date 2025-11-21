صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دورانِ سرچ آپریشن دو ملزموں سے ناجائز اسلحہ برآمد

  • گوجرانوالہ
ملکوال (نامہ نگار)تھانہ ملکوال ایس ایچ او عمیر جاوید چٹھہ کی زیر نگرانی ناجائز اسلحہ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری،دورانِ سرچ آپریشن دو ملزموں سے ناجائز اسلحہ برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیاگیا۔ عمیر جاوید چٹھہ نے کہا جرائم پیشہ عناصر سے کوئی رعایت نہیں برتی جائیگی۔

