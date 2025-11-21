صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھتیجے کے ہاتھوں قتل صنعتکار راحت نذر کی نمازجنازہ ادا

  • گوجرانوالہ
بھتیجے کے ہاتھوں قتل صنعتکار راحت نذر کی نمازجنازہ ادا

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)عارف شہید روڈ پرفیکٹری آفس میں سگے بھتیجے کے ہاتھوں قتل ہونیوالے معروف صنعتکار و ایکسپورٹر راحت نذر کی نمازجنازہ اداکردی گئی۔

گرفتارملزم عبدالرحمان عرف طیب کیخلاف پولیس نے اہلیہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا۔ واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آچُکی ہے ، مقتول کو سینے اور گردن کے قریب گولیاں لگیں ۔مقتول راحت نذر کی نماز جنازہ انکے آبائی قبرستان نانگاں والے قبرستان آلہ آباد میں ادا کی گئی جہاں شہر بھر کی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔

