ایم ڈی واسا کاسٹی سپورٹس کمپلیکس میں ترقیاتی کاموں کامعائنہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ایم ڈی واسا اکرام اللہ اور ڈی ایم ڈی خرم نبیل بٹ نے سٹی سپورٹس کمپلیکس اور فرانسس آباد میں جاری ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا۔
ایم ڈی واسا کو متعلقہ افسروں نے مختلف سکیموں پر بریفنگ دی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام منصوبوں میں معیار کو اولین ترجیح دی جائے اور انہیں مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ڈی ایم ڈی خرم نبیل بٹ نے بھی فیلڈ ٹیموں سے کارکردگی بارے دریافت کیا ۔ اور نکاسی آب، سیوریج لائنوں اور دیگر انفراسٹرکچر کے کاموں کی مسلسل نگرانی کی ہدایات دیں۔