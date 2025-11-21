صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قازقستان کے سفیر کا گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کادورہ

  • گوجرانوالہ
قازقستان کے سفیر کا گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کادورہ

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)قازقستان کے سفیریرزہان کسٹافن اپنی ٹیم کے ہمراہ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورے پر پہنچے ، جہاں صدر چیمبر علی ہمایوں بٹ، سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی، نائب صدر فیصل ستار مغل، سابق صدور، ایگزیکٹو ممبران اور چیمبر کے معزز اراکین نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔

اس موقع پر علی ہمایوں بٹ نے کہا پاکستان اور قازقستان کے درمیان موجودہ تجارتی حجم 227.5 ملین ڈالر ہے جبکہ گوجرانوالہ کے 34صنعتی کلسٹرز میں سے صرف دو اس وقت قازقستان کو برآمدات کر رہے ہیں جس میں اضافہ وقت کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے قازقستانی سفیر سے درخواست کی کہ دونوں ممالک کی کاروباری برادری کی ملاقاتیں کروائی جائیں تاکہ تجارتی حجم میں اضافہ ہو سکے ۔ اس موقع پر مہمان سفیریرزہان کسٹافن خطاب میں کہا گوجرانوالہ پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور یہاں تیار ہونے والی مصنوعات اپنی بہترین کوالٹی اور کم قیمت ہونے سے قازقستانی مارکیٹ میں مضبوط جگہ بنا سکتی ہیں۔

ہم یہاں کے تاجروں کے لیے ای ویزا کی سہولت فراہم کر رہے ہیں صرف چیمبر کا دستخط شدہ لیٹر کافی ہوگا اور 30 روزہ ویزا باآسانی جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے گوجرانوالہ چیمبر کو قازقستان میں ایکسپو منعقد کرنے کی خصوصی دعوت دیتے اعلان کیا کہ وہاں مصنوعات کی نمائش کے لیے مفت شپمنٹ بھی فراہم کی جائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک آسڑیلیا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

موسمیاتی بقا کے ساتھ کھڑے، ہر صورت یقینی بنائینگے، مصدق ملک

سی ڈی اے ورکنگ پارٹی کا اجلاس، 2 منصوبوں کی منظوری

آج بچوں کو پولیو سے بچائیں، کل صحت مند پاکستان بنائیں، عائشہ فاروق

سی سی ڈی کی بہتر حکمت عملی، جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ،شازیہ رضوان

بھارہ کہو میں سوئی گیس پائپ لائن کے منصوبہ کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ