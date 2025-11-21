قازقستان کے سفیر کا گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کادورہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)قازقستان کے سفیریرزہان کسٹافن اپنی ٹیم کے ہمراہ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورے پر پہنچے ، جہاں صدر چیمبر علی ہمایوں بٹ، سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی، نائب صدر فیصل ستار مغل، سابق صدور، ایگزیکٹو ممبران اور چیمبر کے معزز اراکین نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔
اس موقع پر علی ہمایوں بٹ نے کہا پاکستان اور قازقستان کے درمیان موجودہ تجارتی حجم 227.5 ملین ڈالر ہے جبکہ گوجرانوالہ کے 34صنعتی کلسٹرز میں سے صرف دو اس وقت قازقستان کو برآمدات کر رہے ہیں جس میں اضافہ وقت کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے قازقستانی سفیر سے درخواست کی کہ دونوں ممالک کی کاروباری برادری کی ملاقاتیں کروائی جائیں تاکہ تجارتی حجم میں اضافہ ہو سکے ۔ اس موقع پر مہمان سفیریرزہان کسٹافن خطاب میں کہا گوجرانوالہ پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور یہاں تیار ہونے والی مصنوعات اپنی بہترین کوالٹی اور کم قیمت ہونے سے قازقستانی مارکیٹ میں مضبوط جگہ بنا سکتی ہیں۔
ہم یہاں کے تاجروں کے لیے ای ویزا کی سہولت فراہم کر رہے ہیں صرف چیمبر کا دستخط شدہ لیٹر کافی ہوگا اور 30 روزہ ویزا باآسانی جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے گوجرانوالہ چیمبر کو قازقستان میں ایکسپو منعقد کرنے کی خصوصی دعوت دیتے اعلان کیا کہ وہاں مصنوعات کی نمائش کے لیے مفت شپمنٹ بھی فراہم کی جائے گی۔