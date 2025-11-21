صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیشل ایجوکیشن سکولز میں وزیراعلیٰ فری مییل پروگرام آغاز

سپیشل ایجوکیشن سکولز میں وزیراعلیٰ فری مییل پروگرام آغاز

سیالکوٹ( ڈسٹرکٹ رپورٹر ،نمائندہ دنیا )ضلع سیالکوٹ کے تمام سپیشل ایجوکیشن سکولز میں وزیراعلیٰ فری مییل پروگرام کا با ضابطہ آغاز کر دیا گیا جسکے تحت ضلع کے آٹھ سپیشل ایجوکیشن سینٹرز میں زیرِ تعلیم 850 سے زائد خصوصی بچوں کو روزانہ ایک پائودودھ کا پیکٹ اور بسکٹ فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ بہتر غذائیت حاصل کر سکیں اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں مزید فعال رہیں۔

پروگرام کی افتتاحی تقریب گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سینٹر نیکا پورہ سیالکوٹ میں ہوئی چیف ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سیالکوٹ مجاہد علوی نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر فوکل پرسن سپیشل ایجوکیشن سیالکوٹ جمیل نواز بھی موجود تھے ۔ سینٹر کے تمام بچوں کو طعام پیش کیا گیا۔ 

 

