6ٹینریز و دکانیں سیل ، اڑھائی من سے زائد ممنوعہ شاپر بیگزضبط

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا ) پارلیمانی سیکرٹری برائے تحفظ ماحولیات و جنگلات پنجاب کنول لیاقت نے تحصیل سمبڑیال میں سموگ کے تدارک اور ماحولیاتی قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کیلئے بھٹوں، ٹینریوں اور ممنوعہ پلاسٹک بیگز فروخت کرنے والی دکانوں کیخلاف کریک ڈائون کیا۔

ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات جوہر عباس، انسپکٹر شاہد ڈوگر اور پیرا فورس کی ٹیمیں ہمراہ تھیں۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 3ٹینریوں کو سربمہر جبکہ ممنوعہ شاپر بیگز فروخت کرنے والی 3 دکانوں کو سیل کیا گیا اور اڑھائی من سے زائد ممنوعہ شاپر بیگ قبضے میں لے لیے گئے ۔ پلاسٹک بیگز کی غیر قانونی فروخت پر ایک دکاندار کو 20 ہزار جرمانہ بھی کیا گیا۔ 

 

