اسسٹنٹ کمشنر کا مسافر بس سٹینڈز کا دورہ،سہولیات کاجائزہ لیا
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد کا مختلف مسافر بس سٹینڈز کا دورہ،گاڑیوں کی فٹنس کا جائزہ لیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے شہر کے داخلی و خارجی راستوں اور رابطہ سڑکوں کا جائزہ لیا وہ نواحی علاقہ منظور آباد میں وزٹ کیلئے گئے اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ذمہ داران کو صفائی کے احکامات جاری کیے اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ نے مریم نواز ہیلتھ سینٹر منظور آباد میں عملہ کی حاضری،صفائی انتظامات اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔
