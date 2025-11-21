صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوسیل مین سے ایک لاکھ20ہزار چھین کرفرار

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار)کوٹ بلال کے قریب موٹر سائیکل سواردوڈاکوؤں نے سیل مین سجاول کو روک کر ایک لاکھ20ہزار روپے چھین لئے ۔بھرایاں کے عثمان محمود کی موٹرسائیکل تتلے عالی بازار سے چوری ہو گئی،سادھو گورائیہ میں زمیندار لقمان کا پیڑ انجن چوری ہوگیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

