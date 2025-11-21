ڈاکوسیل مین سے ایک لاکھ20ہزار چھین کرفرار
تتلے عالی(نامہ نگار)کوٹ بلال کے قریب موٹر سائیکل سواردوڈاکوؤں نے سیل مین سجاول کو روک کر ایک لاکھ20ہزار روپے چھین لئے ۔بھرایاں کے عثمان محمود کی موٹرسائیکل تتلے عالی بازار سے چوری ہو گئی،سادھو گورائیہ میں زمیندار لقمان کا پیڑ انجن چوری ہوگیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔
