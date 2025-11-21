صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

11افراد نے نوجوان کومارمارکرلہولہان کردیا

  • گوجرانوالہ
11افراد نے نوجوان کومارمارکرلہولہان کردیا

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار) 11 افراد کا نوجوا ن پرتشدد مارمارکرلہولہان کردیا موضع آدمکے چیمہ کے عمران نے پولیس کو درخواست دی کہ ملزمان شاہ زیب ’شہزاد اور نو نامعلوم نے اسکے رقبہ میں داخل ہوکر اسکے بیٹے کوتشددکرکے زخمی کردیا اور ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

