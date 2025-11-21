دو صنعتی یونٹس سیل ، 3کو نوٹس ، 2لاکھ روپے جرمانہ
گجرات(سٹی رپورٹر) ماحولیاتی تحفظ کے لیے محکمہ ماحولیات گجرات کی جانب سے مختلف شعبہ جات میں مؤثر کارروائیاں کی گئیں۔ صنعتی یونٹس اور بھٹہ خشت کیخلاف 15معائنے کیے گئے ، 5 مقاما ت پر ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر2 یونٹس کو سیل جبکہ 3کو نوٹس جاری کیے گئے۔
خلاف ورزیو ں پر مجموعی طور پر 2لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ پولیتھین بیگز کے خلاف کارروائی کے دوران 20کلوگرام ممنوعہ شاپنگ بیگز ضبط کیے گئے ۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کیخلاف مشترکہ کارروائی میں 25 گاڑیوں کا معائنہ کیا گیا، جن میں سے 8گاڑیاں خلاف ورزی کی مرتکب پائی گئیں اور انہیں 16ہزار جرمانہ کیا گیا۔ گجرات مسلم بازار سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں جاری‘ کارروائی کے دوران فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر قائم غیر قانونی تھڑوں اور رکاوٹوں کو ہٹادیا گیا۔