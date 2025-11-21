صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھیالی بائی پاس چوک ودیگرمقامات پر تجاوزات کاصفایا

  • گوجرانوالہ
کھیالی بائی پاس چوک ودیگرمقامات پر تجاوزات کاصفایا

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)کمشنر نوید حیدر شیرازی کے حکم پرکھیالی بائی پاس چوک ودیگر مقامات پر تجاوزات کیخلاف آپریشن۔

چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر چٹھہ کی زیر نگرانی انکروچمنٹ انسپکٹر عرفان نسیم بٹ نے اپنے عملہ کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے کھیالی بائی پاس چوک پر ہیوی مشینری کے ساتھ متعدد پختہ تھڑے مسمار جبکہ شیخوپوری روڈ،جی ٹی روڈ،گلہ قصاباں،ریل بازار،شاہین آباد میں 200سے زائد عارضی ہتھ ریڑھیاں پھٹے کائونٹرزسمیت دیگر تجاوزات کا موقع پر صفایا کر تے ہوئے 100کے قریب تجاوزات کنندہ کو دوبار نہ لگانے کی وارننگ دی گئی او ر ہدایت کی گئی پختہ عارضی تجاوزات کو فوری ختم کردیں ورنہ سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی اٹھایا گیا سامان ضبط کرنے کے ساتھ دکان سیل اور بھاری جرمانے عائد کیے جائینگے ۔

 

