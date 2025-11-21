ایک شہر ی لٹ گیا 3 موٹرسائیکلیں چوری
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)ڈاکونے شہری سے موٹرسائیکل اور موبائل چھین لیا جبکہ تین موٹر سائیکلیں چوری ہوگئیں ۔گلوٹیاں خورد کا واجد موٹرسائیکل پر کھیتوں کی طرف گیاتو ڈاکو موٹر سائیکل اور موبائل چھین کرفرارہوگیا جبکہ ڈسکہ کا جبران ’لیاقت اور گلوٹیاں خورد کا رحمان اپنی اپنی موٹرسائیکلیں گھروں کے باہر کھڑی کرکے گئے جنہیں چور لے گئے ۔
