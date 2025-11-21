صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے11:وارداتوں میں لاکھوں کامال وزرلوٹ لیاگیا

  • گوجرانوالہ
کامونکے11:وارداتوں میں لاکھوں کامال وزرلوٹ لیاگیا

کامونکے (نامہ نگار)ڈکیتی کی وارداتوں میں تین افراد کو لوٹ لیا گیا۔گذشتہ رات قلعہ جھنڈا کے عاشر سے نہر اپرچناب کے پُل پر دو ڈاکو دو ہزاو موبائل ،موڑ ایمن آباد کے عادل فاروق سے ریلوے روڈ پر دو ڈاکو بیس ہزار وموبائل فون ، رکھ کیرانوالی کے عمر فاروق سے موڑ ایمن آباد روڈ پر تین ڈاکو سنتالیس ہزارو موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔

چوری کی آٹھ وارداتوں میں واہلیانوالی کے شاویز کی موٹر سائیکل چور مین بازار کامونکی سے لے گئے ۔محلہ رسولنگر کے امیر حمزہ کی دُکان سے پچاس ہزار اور موبائل فون چوری ہوگیا۔شریف پورہ کے امانت کی موٹر سائیکل چور سٹی چوک ،قلعہ سوکھا سنگھ کے عثمان کا موبائل کھیتوں سے لے گئے ۔رضا آباد کے مبارک کی حویلی سے چورٹوکہ مشین،بجلی کی موٹر و دیگر سامان ،ٹبہ محمد نگر کے مشتاق کے گھر سے گارڈرز اور دیگر آہنی سامان لے گئے ۔بھانپورہ کے اسد اور خان پیارا کے علی شیر کی موٹرسائیکلیں گھروں کے باہر سے چوری کرلی گئیں۔ 

