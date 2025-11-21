کبوتر بازوں کا ہمسایہ کاگھر میں گھس کر میاں بیوی پر تشدد
تتلے عالی(نامہ نگار) کبوتر بازوں کا ہمسایہ کاگھر میں گھس کر میاں بیوی پر تشدد،نواحی گاؤں رتہ گورائیہ کاخالد گھر موجوتھا کہ اسکی بیوی چھت پر لپائی کر رہی تھی، انکے ہمسائے اعجاز اور سرور نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں جبکہ چار پانچ رشتہ دار بھی ہمراہ موجود ھے جو ایک دوسرے سے بدتمیزی کر رہے تھے ۔
منع کرنے پرملزم گھر میں داخل ہو گئے اور خالد کو ڈنڈوں سے مارناشروع کر دیا اسکی بیوی شکیلہ چھڑانے کیلئے آئی تو ملزموں نے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا،ڈنڈوں سے لہولہان کر دیا۔