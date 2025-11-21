خواتین پر تشدد ،زمین پر مبینہ قبضہ ، ڈیڑھ درجن افراد پرمقدمہ
تتلے عالی(نامہ نگار)خواتین پر تشدد اور زمین پر مبینہ قبضہ کی کوشش ڈیڑھ درجن افراد کیخلاف مقدمہ درج۔
نواحی گاؤں شاہ پور میں عبدالصمد کے زرعی رقبہ میں گندم کی لگارکھی تھی گزشتہ روز اسکی والدہ کبریٰ بی بی،پھوپھو عابدہ پروین زمین سے سبزی وغیرہ لینے گئیں تو ملزم عبدالغفور،ماجد،جابر، صداقت13افراد اسلحہ اور سوٹوں سے مسلح تھے آگئے اور ہل چلا نا شروع کر دیا ،منع کرنے پرنے دونوں کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور عابدہ کے گلے سے دو تولہ طلائی لاکٹ چھین لیا۔ ملزم فرار ہو گئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔