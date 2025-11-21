صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار) ٹریفک حادثات میں متعددافراد زخمی ہوگئے ۔ اکیس سالہ شاہزیب موٹر سائیکل سے گرکر شدید زخمی ہوگیا۔دیگر حادثات میں نعمان،آنسہ، بلاول، مدثر، حیدر علی، حمزہ، 27 سالہ رجب، آصف، عرفان اور صباء شدید زخمی ہوگئی ۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کردیاگیا۔

