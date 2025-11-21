صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
بجلی چوری کرنے پر دو افراد کیخلاف مقدمات درج

کامونکے (نامہ نگار)بجلی چوری کرنے پر دو افراد پکڑے گئے ۔ سٹی پولیس نے گیپکو کے ایس ڈی اوز عمیر ظہیر اور ابراہیم کی درخواستوں پر ڈائریکٹ تاریں لگاکر بجلی چوری کرنے والے کسوکی روڈ کے عبدالغفار اور تولیکی روڈ کے اشفاق کیخلاف مقدمات درج کرلئے ۔

