ڈاکودودھ فروش اور شہری سے نقدی، موٹر سائیکل لے اڑے
راہوالی(نمائندہ دنیا )ڈاکودودھ فروش اور شہری سے موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے ۔ پپناکھا کا رہائشی فضل عباس رات8بجے ڈوگرانوالہ سے گھر واپس جارہا تھا کہ ٹھکرکے روڈ پر دو افراد گن پوائنٹ پر 12ہزار اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے ۔
محلہ شریف گلہ مسجد بلال والی میں ٹھٹھہ داد کا رہائشی دودھ فروش علی حسن صبح سات بجے دکان پر موجود تھا کہ دو ڈاکو دہی لینے کے بہانے اسلحہ کے زور پرسیل کی رقم 22ہزار جبکہ سٹی سکول کے قریب رات ساڑھے سات بجے بلال کی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے ۔دور ترگڑی کے رہائشی زمیندار رمضان کے ڈیرہ پر لگی ہوئی موٹر ساڑھے سات کلو واٹ مالیتی سوا لاکھ روپے رات کو چرا کر لے گئے ۔