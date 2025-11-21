صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکودودھ فروش اور شہری سے نقدی، موٹر سائیکل لے اڑے

  • گوجرانوالہ
ڈاکودودھ فروش اور شہری سے نقدی، موٹر سائیکل لے اڑے

راہوالی(نمائندہ دنیا )ڈاکودودھ فروش اور شہری سے موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے ۔ پپناکھا کا رہائشی فضل عباس رات8بجے ڈوگرانوالہ سے گھر واپس جارہا تھا کہ ٹھکرکے روڈ پر دو افراد گن پوائنٹ پر 12ہزار اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے ۔

محلہ شریف گلہ مسجد بلال والی میں ٹھٹھہ داد کا رہائشی دودھ فروش علی حسن صبح سات بجے دکان پر موجود تھا کہ دو ڈاکو دہی لینے کے بہانے اسلحہ کے زور پرسیل کی رقم 22ہزار جبکہ سٹی سکول کے قریب رات ساڑھے سات بجے بلال کی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے ۔دور ترگڑی کے رہائشی زمیندار رمضان کے ڈیرہ پر لگی ہوئی موٹر ساڑھے سات کلو واٹ مالیتی سوا لاکھ روپے رات کو چرا کر لے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک آسڑیلیا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

موسمیاتی بقا کے ساتھ کھڑے، ہر صورت یقینی بنائینگے، مصدق ملک

سی ڈی اے ورکنگ پارٹی کا اجلاس، 2 منصوبوں کی منظوری

آج بچوں کو پولیو سے بچائیں، کل صحت مند پاکستان بنائیں، عائشہ فاروق

سی سی ڈی کی بہتر حکمت عملی، جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ،شازیہ رضوان

بھارہ کہو میں سوئی گیس پائپ لائن کے منصوبہ کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ