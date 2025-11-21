صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ بار حافظ آباد الیکشن کیلئے امیدواروں کی متفقہ نامزدگی

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن حافظ آباد کے انتخابات کے حوالے سے جسٹس اینڈ جی ڈی اے الائنس، فرینڈز الائنس اور ینگ سینئر الائنس نے باہمی مشاورت کے بعد صدارت کیلئے چودھری اصغر موہل ، جنرل سیکرٹری کیلئے رانا شاہد جبکہ نائب صدر کیلئے سعید انجم کو متفقہ طور پر نامزد کر دیا۔

اس سلسلہ میں بار ایسوسی ایشن میں تقریب میں سینئر اور جونیئر وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور نامزد اُمیدواروں کے حق میں بھرپور تائید و اعتماد کا اظہار کیا۔ مختلف دھڑوں کااتحاد موضوعِ گفتگو رہا۔ سابق صدر بار ارشد مہند نے وکلاء کے گروپوں میں اہمیت کے حامل اس اتحاد میں مرکزی اور کلیدی کردار ادا کیا۔ڈسٹرکٹ بار کے سینئر وکلاء ناصر عباس شیرازی ، ارشاد ممتاز ، ممبر پنجاب بار کونسل شعیب بھٹی، صفوان عباس بھٹی ایڈووکیٹ، عارف امیر انصاری ، ظل شاہ شیرازی ، رانا اکبر اور ملک اعظم اعوان نے اس اتحاد کو آئندہ الیکشن کیلئے نہایت اہم اور فیصلہ کن قرار دیا۔سینئر وکلاء کا کہنا تھا کہ مضبوط اتحاد نا صرف انتخابی عمل میں مثبت تبدیلی لائے گا بلکہ بار کے اندر پیشہ ورانہ ہم آہنگی، وکلاء کی فلاح اور ادارے کی مضبوطی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔

