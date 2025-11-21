صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی گجرات کا62مقامات کامعائنہ،94ہزار کے جرمانے

  • گوجرانوالہ
فوڈ اتھارٹی گجرات کا62مقامات کامعائنہ،94ہزار کے جرمانے

گجرات(سٹی رپورٹر)فوڈ اتھارٹی گجرات کی ٹیم نے 62مقامات کامعائنہ کیا ۔کارروائیوں کے دوران 26کاروباری مقامات کو بہتری کے نوٹس جاری جبکہ 5خلاف ورزیوں پر94ہزارکے جرمانے کئے گئے ۔

انتہائی ناقص صورتحال پر 4 فوڈ پوائنٹس کوبند کر دیا گیا۔ اسکے علاوہ 2.21 کلوگرام زائد المیعاد اور مضر صحت اشیا تلف کی گئیں جبکہ 4 اشیا کے نمونے تجزیے کے لیے حاصل کیے گئے ۔فوڈ اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ شہریوں کو محفوظ، معیاری اور صحت بخش خوراک کی فراہمی کے لیے ایسی کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک آسڑیلیا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

موسمیاتی بقا کے ساتھ کھڑے، ہر صورت یقینی بنائینگے، مصدق ملک

سی ڈی اے ورکنگ پارٹی کا اجلاس، 2 منصوبوں کی منظوری

آج بچوں کو پولیو سے بچائیں، کل صحت مند پاکستان بنائیں، عائشہ فاروق

سی سی ڈی کی بہتر حکمت عملی، جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ،شازیہ رضوان

بھارہ کہو میں سوئی گیس پائپ لائن کے منصوبہ کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ