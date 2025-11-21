فوڈ اتھارٹی گجرات کا62مقامات کامعائنہ،94ہزار کے جرمانے
گجرات(سٹی رپورٹر)فوڈ اتھارٹی گجرات کی ٹیم نے 62مقامات کامعائنہ کیا ۔کارروائیوں کے دوران 26کاروباری مقامات کو بہتری کے نوٹس جاری جبکہ 5خلاف ورزیوں پر94ہزارکے جرمانے کئے گئے ۔
انتہائی ناقص صورتحال پر 4 فوڈ پوائنٹس کوبند کر دیا گیا۔ اسکے علاوہ 2.21 کلوگرام زائد المیعاد اور مضر صحت اشیا تلف کی گئیں جبکہ 4 اشیا کے نمونے تجزیے کے لیے حاصل کیے گئے ۔فوڈ اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ شہریوں کو محفوظ، معیاری اور صحت بخش خوراک کی فراہمی کے لیے ایسی کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔