لڑائی جھگڑوں میں ماں بیٹی سمیت 3خواتین زخمی
کامونکے (نامہ نگار)لڑائی جھگڑے کے واقعات میں ماں بیٹی سمیت تین خواتین کو تشدد کا نشانہ بنادیاگیا۔ گذشتہ روز چھپڑ چھاڑ سے منع کرنے پر نواحی گاؤں شیر گڑھ کی(ح) کو شہزاد اور شان نے تشدد کا نشانہ بنایا۔جبکہ سابقہ رنجش پر سادھوکی کی صفیہ اور اُسکی بیٹی کومل پر فیصل اور عیش نے بدترین تشدد کیا۔پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔
