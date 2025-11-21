ناکارہ ‘دھواں چھوڑنیوالی گاڑیوں‘ رکشوں کیخلاف آپریشن
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)محکمہ ٹرانسپورٹ کا سکولز ، کالجز کے طلبہ کیلئے استعمال ہونیوالی ناکارہ گاڑیوں اور دھواں چھوڑتے رکشوں کیخلاف کارروائی‘ سوسے زائد سلنڈرز اتارکر بھاری جرمانے کئے گئے ۔
گوجرانوالہ ریجن میں 5500 سرکاری تعلیمی اداروں سمیت 25ہزار نجی سکولوں میں طلبہ کے پک اینڈ ڈراپ کیلئے پرائیویٹ ویگنوں،بسوں اور رکشوں میں ایل پی جی سلنڈرز کا استعمال ہورہا ہے ۔محکمہ ٹرانسپورٹ اور ضلعی انتظامیہ کی مشترکہ ٹیموں نے سکولز اور کالجز کے باہر کھڑی گاڑیوں اور رکشوں کیخلاف آپریشن شروع کر دیا ،3 روز میں سو سے زائد رکشوں جبکہ 40 گاڑیوں سے سلنڈرز اتار کر ضبط کر کے انہیں بھاری جرمانے کئے گئے جبکہ بغیر فٹنس سر ٹیفکیٹ کے چلنے والی گاڑیوں کو بند کر دیا گیا۔ سیکرٹری آر ٹی اے فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ فٹنس سر ٹیفکیٹ کے بغیر سڑک پر کوئی گاڑی نہیں آئیگی۔سکولوں اور کالجز کے پک اینڈ ڈراپ کیلئے استعمال ہونیوالی گاڑیوں میں ایل پی جی سلنڈرز کے استعمال پرآپریشن جاری رہے گا۔ ٹرانسپورٹرز فٹنس سر ٹیفکیٹ حاصل کر لیں تاکہ قانونی کارروائی سے محفوظ رہیں۔سموگ کا سبب بننے والی گاڑیوں کیخلاف بھی کارروائیاں جا ری ہیں۔