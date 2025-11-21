صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4واٹر فلٹریشن پلانٹس کی پروڈکشن بند‘ایکسپائرڈ اشیا تلف

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایڈیشنل ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی گوجرانوالہ کی سربراہی میں ٹیموں کی سٹی ایریا میںسابقہ ہدایات پر عمل نہ کرنے پر معروف فوڈ پوائنٹس کیخلاف کارروائیاں ، 4واٹر فلٹریشن پلانٹس کی پروڈکشن بند، 4فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹ کو90 ہزار کے جرمانے کرتے ہوئے بھاری مقدار میں ایکسپائرڈ اشیا تلف کردی گئیں ۔

فلٹریشن پلانٹس کے پانی میں کولیفارم نامی بیکٹیریا پایا گیا، نقصان دہ بیکٹیریا کی پانی میں موجودگی انسانی صحت کیلئے مضر ہوتے ہیں، مین سرگودھا روڈ پر واقع معروف بیکری کو ٹوٹے انڈوں کی موجودگی پر بھاری جرمانہ کیا، فوڈ پروسیسنگ ایریا میں صفائی کے ناقص انتظامات اور حشرات موجود پائے گئے ، فوڈ ہینڈلرز کا میڈیکلز اور ٹریننگ سمیت دیگر اہم ریکارڈ بھی موجود نہ تھا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹس مالکان اور ورکرز کو قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے اور فلٹرز بروقت تبدیل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔

